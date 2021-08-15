Лукашенко возложил ответственность за распад СССР на Горбачева и Ельцина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил бывшего главу СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина в развале Советского Союза.

«Конечно, Ельцин и Горбачев», – заявил Лукашенко в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя» в эфире «Россия 1», отвечая на вопрос об ответственных в распаде государства.

По мнению белорусского лидера, Беловежская пуща случайно стала место подписания соглашений о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества независимых государств. Он заявил, что Беловежские соглашения «продемонстрировали безмозглость и неспособность руководства СССР управлять страной».

Напомним, Беловежские соглашения, в которых констатировалось прекращение существования СССР, были подписаны руководителями РСФСР, Белоруссией и Украиной 8 декабря 1991 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее шведские журналисты поблагодарили Горбачева за развал Советского союза. Они заявили, что реформы, проведенные бывшим руководителем СССР, подорвали экономику и оборонную способность страны.