Посольство РФ в Кабуле: Москва готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана

Посольство РФ заявило, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана Фото: REUTERS

Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана, заявили в посольстве РФ в Кабуле.

«РФ готова сотрудничать с переходным правительством», – передает ТАСС слова представителя российской дипломатический миссии.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей «Талибана»*.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

*Запрещенная в России террористическая организация