Суд признал незаконной работу сервиса по анализу данных «Глаз Бога» Фото: REUTERS

Таганский суд Москвы признал незаконной работу цифровой платформы по анализу больших данных «Глаз Бога».

Сервис нарушил права граждан на частную жизнь. О блокировке сайта ходатайствовала прокуратура Москвы. Роскомнадзору предписано ограничить доступ к сайтам сервиса, сообщается на портале судов общей юрисдикции.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 Таганский суд Москвы признал незаконной работу Telegram-бота «Глаз Бога», где можно найти личную информацию о людях. В суде пояснили, что решение является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

При этом представитель основателя бота Евгения Антипова, юрист Сергей Каленик, заявил, что в решении суда указан клон бота. Никакой ответственности самого Антипова решением не установлено, отметил он