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В мире15 августа 2021 18:31

Жертвами землетрясения в Гаити стали более 700 человек

Больше всего погибших зафиксировано в департаменте Юг, где стихия унесла жизни 500 граждан
Абдулла ШАКИРОВ
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Жертвами землетрясения в Гаити стали более 700 человек

Жертвами землетрясения в Гаити стали более 700 человек

Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Гаити достигло 724 человек, сообщило Управление гражданской защиты республики.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в департаменте Юг, где умерли 500 человек. В департаментах Нипп и Гранд-Анс погибли 100 и 122 человека соответственно, еще двух погибших обнаружили на северо-западе Гаити, говорится в Twitter ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о 304 жертвах землетрясения.

Землетрясение на Гаити произошло в субботу, 14 августа. Магнитуда подземных толчков была равна отметке в 7,2 балла. Эпицентр находился в 8 километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Премьер-министр страны Ариэль Анри принял решение, что в Гаити целый месяц будет действовать режим чрезвычайного положения.

Землетрясение на Гаити унесло жизни свыше 700 человек, спасатели продолжают разбор завалов