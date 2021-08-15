Блогер Илья Варламов, побывавший в Кабуле, рассказал о стремительном развитии событий в Афганистане

Блогер Илья Варламов рассказал о стремительном развитии событий в Афганистане Фото: REUTERS

Ситуация в Афганистане развивается быстрее, чем этого ожидали политические и военные круги страны и иностранные посольства, сообщил известный блогер Илья Варламов, побывавший в Кабуле.

«Еще вчера-позавчера я общался там и с чиновниками афганскими, с военными и так далее. И никто даже не думал, что может последовать такое быстрое развитие событий. Даже если посмотреть на реакцию иностранных посольств – британцы, американцы и так далее, – то даже они не были готовы. То есть, американская разметка – что будет месяц-три. Никто не ждал, что все так быстро случится», – рассказал Варламов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам блогера, боевики движения «Талибан»* берут территории Афганистана «довольно мирно», не проводя военных действий и репрессий. Жители воспринимают приход талибов* как надежду на хоть какой-то мир, отметил он, тем более сами террористы обещают никого не убивать и дать возможность всем уехать.

«Им, конечно, веры нет никакой, но люди надеются, что все так и будет. И поэтому такая ситуация. Нельзя сказать, что прямо паника-паника», – сообщил Варламов.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей движения «Талибан»*.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

Между тем посольство США в Кабуле сообщило, что аэропорт афганской столицы был обстрелян, там начался пожар.

*Запрещенная в России террористическая организация