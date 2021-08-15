Комендантский час ввели в Кабуле Фото: REUTERS

В Кабуле ввели комендантский час. Мера вступила в силу с 21:00 по местному времени (19:30 по московскому), заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдула Саттар Мирзаквала.

Комендантский час вводиться для предотвращения столкновений и беспорядков в афганской столице. И.о. главы МВД страны призвал жителей Кабула не покидать свои дома после 21:00, пишет агентство Khaama Press.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей движения «Талибан»*.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство. По информации таджикской медиагруппы Asia Plus, он направился в Таджикистан.

Между тем посольство США в Кабуле сообщило, что аэропорт афганской столицы был обстрелян, там начался пожар.

*Запрещенная в России террористическая организация