Посольство РФ в Кабуле обещало помочь с переездом в Россию согражданам афганского происхождения Фото: REUTERS

Посольство России в Кабуле окажет помощь россиянам афганского происхождения, которые обратятся в диппредставительство с просьбой о переезде в РФ, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

В эфире телеканала «Россия 1» дипломат сообщил, что в последние дни посольство получают обращения от российских граждан афганского происхождения, которые хотят уехать в Россию. Посольство внимательно проработает этот вопрос, заверил он.

По словам Жирнова, российское диппредставительство продолжит работу в Кабуле в штатном режиме, непосредственных угроз дипломатам РФ нет. Посол отметил, что талибы* гарантировали безопасность всем иностранным дипмиссиям.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство.

Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил, что Россия считает преждевременным признавать боевиков движения «Талибан»* законными властями Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация