Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Афганистане 16 августа 2021 Фото: REUTERS

Совет безопасности ООН решил провести заседание по ситуации в Афганистане в понедельник, 16 августа, рассказал источник в организации.

Обсуждение проблемы назначено на утро. Как правило, утренние заседания Совбеза ООН проходят в 10:00 (17:00 по московскому времени), передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся.

Напомним, источники в политических кругах Афганистана сообщили, что президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и покинул государство.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что талибы* гарантировали дипмиссии РФ безопасность. Между тем блогер Илья Варламов, побывавший в Кабуле, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как стремительно менялась ситуация в Афганистане.