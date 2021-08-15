Ученые рассказали, по каким признакам можно определить рак поджелудочной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рак поджелудочной железы бывает трудно обнаружить на ранних стадиях, тем не менее есть несколько признаков, по которым его можно определить, рассказали ученые Колумбийского университета.

На развитие рака поджелудочной может указывать появление желтизны на коже и белках глаз, которая появляется вследствие выработки печенью желчи, накапливающейся в крови. Кроме того, одним из признаков болезни могут быть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сообщается на сайте университета.

Боли в нижней части спины также говорят о вероятном развитии рака поджелудочной. Они возникают из-за увеличения опухоли в организме. Также о заболевании может свидетельствовать внезапно развившийся сахарный диабет и резкое снижение массы тела.

Как писал сайт kp.ru, ранее доктор и телеведущий Александр Мясников перечислил основные признаки рака поджелудочной железы. По словам врача, медики выделяют несколько классических симптомов данного заболевания, например, боль в желудке и желтуху, однако пациентам также следует обратить внимание на снижение веса.