Число погибших из-за наводнений в Турции достигло 64 человек

Жертвами наводнений в Турции стали уже 64 человека, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«Из-за наводнения погибли 64 наших гражданина (54 в Кастамону, девять в Синопе, один в Бартыне). В больницах продолжают находится восемь граждан», – сказано на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, наводнения были вызваны сильными и продолжительными ливнями в ряде северных провинций страны – Бартыне, Синопе, Кастамону. Стихия нанесла серьезный ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре городов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 4,6 тысячи человек и более тысячи единиц специальной техники. В Министерстве сельского хозяйства республики заявили, что эта катастрофа, которой Турция не видела как минимум последние 50 лет.