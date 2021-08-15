В Бельгии убили директора автодрома «Формулы 1» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерального директора бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» Натали Майе нашли убитой в своем доме. На месте убийства были обнаружены также тела ее подруги и мужа.

Глава автодрома вместе с подругой, по предварительной информации, были застрелена супругом Майе Францем Дюбуа. После этого мужчина покончил с собой, пишет издание F1i.

Отмечается, что Дюбуа был также заметной фигурой в мире автоспорта Бельгии и был основателем популярной гоночной серии VW Fun Cup. Следствие полагает, что причиной убийства могла стать ревность мужа Майе, которая, вероятно, состояла в любовной связи со своей подругой.

Убийство главы автодрома произошло за две недели до Гран-при Бельгии «Формулы 1». В этом сезоне этап на трассе «Спа-Франкоршам» должен пройти 29 августа 2021.