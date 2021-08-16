В России предложили облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ

Вместо десятков тысяч автомобилей, как в 2019-м, россияне переоборудуют лишь сотни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил правительству России облегчить автомобилистам перевод транспорта на газ, временно разрешив владельцам переведенных на газобалонное оборудование (ГБО) не выполнять требования ГОСТа 33670-2015.

Дело в том, что с 1 июля 2021 года все переоборудованные на газ автомобили должны проверяться в специальных аккредитованных испытательных лабораториях (АИЛ), а в стране таких очень мало – всего 25, поэтому процедура регистрации может растянуться на долгие месяцы. В СПГО утверждают, что именно из-за этой бюрократической проволочки россияне стали переоборудовать свои машины на газ в десять раз реже, чем это было в 2019 году, сообщает газета «Известия», чья редакция ознакомилась с копией письма Союза.

«По состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена — вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов замораживаются смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций. Сотни предприятий отрасли сообщают о предстоящем уходе с рынка», - приводит издание выдержки из документа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее эксперты рассказали, кто имеет право на субсидию за перевод машины на газ, а также о плюсах и минусах такого переоборудования автомобиля.