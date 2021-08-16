В Геленджике за день выпала четырехмесячная норма осадков

На Геленджик, Новороссийск и Крымск обрушились сильные ливни Фото: Виктор КЛЮШКИН

В воскресенье, 15 августа, в Геленджике всего за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков. Об этом сообщил глава курортного города Алексей Богодистов.

«Прогнозы синоптиков все же оправдались. Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Алексей Богодистов также рассказал, что дабы избежать несчастных случаев, было принято решение отключить электричество в центре города, туда стянули специальную технику, а «как только дождь стих и вода сошла, начали смывать принесенную потоками грязь и убирать мусор».

К этому часу электроснабжение в центре города уже восстановили, однако, по словам мэра, власти продолжают внимательно следить за ситуацией: «контроль за погодными условиями не ослабевает».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что на прибрежные города в Краснодарском крае 15 августа вновь обрушилась непогода. Новороссийск, Геленджик и Крымск снова включили сирены из-за непрекращающихся ливней и угрозы наводнения.

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