AFP: Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1297

Землетрясение на Гаити произошло в субботу, 14 августа Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1297, передает агентство France Presse со ссылкой на Управление гражданской защиты республики. По его данным, в разной степени пострадали по меньшей мере 5,7 тысячи человек, госпитализированы около 3,2 тысячи получивших травмы. Ранее сообщалось о 724 погибших. Поиски людей под завалами продолжаются.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс объявил, что Организация Объединенных Наций выделит Гаити из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации восемь миллионов долларов.

«Эта сумма направляется пострадавшим от стихийного бедствия людям на медицинскую помощь, чистую воду, временные убежища и санитарно-профилактические мероприятия», - уточнил он на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 произошло в минувшую субботу, 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров. Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.