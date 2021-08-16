Спасатели нашли бортовой самописец упавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Работы на месте падения вертолета Ми-8 продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасателям и водолазам, которые работают на месте крушения упавшего в Курильское озеро 12 августа вертолета Ми-8 с туристами, с помощью специального оборудования удалось через люк обнаружить тела еще трех погибших, а также, предположительно, «черный ящик» воздушного судна.

Чтобы достать тела и бортовой самописец со дна водоема, тоже будет задействовано специальное оборудование, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства региона Роман Василевский рассказал, что в понедельник, 16 августа, на месте трагедии работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС. В ближайшее время будет принято решение, каким способом извлечь вертолёт со дна озера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из воды подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке, работы продолжаются.