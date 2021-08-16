Всех сотрудников посольства США в Кабуле доставили в аэропорт

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Всех сотрудников американского посольства в Кабуле к этому часу доставили на территорию аэропорта афганской столицы имени Хамида Карзая. Об этом на брифинге в ночь на воскресенье сообщал журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всех сотрудников посольства в настоящий момент завершена. Все сотрудники посольства находятся на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, периметр которого охраняется военными США», - приводит слова Прайса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Соединенных Штатов решили вывезти из Афганистана всех своих дипломатов и сотрудников диппредставительств с семьями после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан»* объявили, что установили полный контроль над всей территорией страны, в том числе и над афганской столицей Кабулом.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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Боевики очень быстро занимали одну провинцию за другой, а в воскресенье 15 августа за один день заняли столицу страны Кабул. Представляем хронику главных — и очень драматичных — событий этого дня (подробности).