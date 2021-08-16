Последние новости на утро 16 августа 2021: В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского

«КП» – о последних новостях на утро 16 августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 16 августа 2021 года. Сближение Украины с Китаем стало «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского, причем более тесное сотрудничество Киева с Пекином может вызвать новые разногласия Незалежной с Западом. Об этом говорится в статье, опубликованной японским изданием Nihon Keizai. По мнению автора статьи, киевские власти вынуждены идти на сближение с Поднебесной из-за «прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза», на поддержку которых рассчитывает Зеленский, однако украинский лидер, как считает японский журналист, понимает, что Вашингтон «не воспринимает его всерьез», и «это неудивительно».

В воскресенье, 15 августа, талибы («Талибан» – запрещенная в России террористическая организация) объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над Кабулом. После этого президент Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну, ночью они прибыли в Ташкент. Представляем хронику главных событий этого дня.

Газопровод «Северный поток – 2» необходим ФРГ, отказ от него станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны», убежден председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен. По его мнению, если в результате выборов в сентябре 2021 года немецкое правительство возглавит кандидат от партии «Зеленых», идеологический курс государства изменится, и новый кабинет министров может пересмотреть участие Берлина в проекте.

Тем временем на Камчатке, где 12 августа упал в Курильское озеро вертолет Ми-8 с туристами, из воды подняли тело пятого погибшего. Кроме того, спасателям и водолазам, которые работают на месте крушения, с помощью специального оборудования удалось через люк обнаружить тела еще трех погибших, а также, предположительно, «черный ящик» воздушного судна.

Вчера в Геленджике всего за несколько часов выпала почти четырехмесячная норма осадков. Ранее сообщалось, что на прибрежные города в Краснодарском крае 15 августа вновь обрушилась непогода. Новороссийск, Геленджик и Крымск снова включили сирены из-за непрекращающихся ливней и угрозы наводнения.

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора ответили на вопросы читателей «КП» о вакцинации против коронавируса и последствиях заболевания COVID-19. В частности, эксперты рассказали, можно ли прививаться от ковида при аллергии на антибиотики и проблемах с щитовидкой.

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