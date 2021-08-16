Самолёт ВВС Афганистана потерпел крушение в Узбекистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолёт с опознавательными знаками военно-воздушных сил Афганистана потерпел крушение на территории Узбекистана. Катастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщило издание Gazeta.Uz.

Сообщается, что военное воздушное судно упало минувшие вечером 15 августа. По меньшей мере один человек в результате крушения самолета пострадали. Пресс-служба министерства обороны Узбекистана в настоящее время изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой области.

Источник издания сообщил, что двое афганских военнослужащих были переведены в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины. По неподтвержденной информации, находившиеся на борт рухнувшего военного самолета люди смогли вовремя спрыгнуть с парашютом. Официального подтверждения о том, что самолет принадлежит ВВС Афганистана, пока что нет.