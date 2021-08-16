В России 16 августа 2021 выявили 20 765 случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявлено 20 765 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит в понедельник, 16 августа, Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве, где за сутки коронавирусом заболели 1489 человек. На втором месте по количеству заражений Московская область – там заболели 1383 человека, на третьем месте Санкт-Петербург, в котором заразились 1362 новых пациента.

Случаи заражения выявлены во всех 85 регионах страны, у 1 788 человек болезнь протекала бессимптомно. Общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6 621 601 человека.

Кроме того, за сутки в России от COVID-19 скончались 806 пациентов, а за весь период зафиксировано 171 305 летальных исходов. Также за сутки полностью выздоровели 15 601 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 899 917 человек.