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В мире16 августа 2021 12:14

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

Не исключается, что градоначальника довели до самоубийства
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова Фото: Facebook

Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова Фото: Facebook

Мэр Кривого Рога Константин Павлов мог быть убит, покончить с собой или погибнуть в результате неосторожного обращения с оружием, рассказал начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Один из трех вариантов: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием», – сообщил представитель ведомства в эфире телеканала «Украина 24».

Сейчас проводится судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, по результатам котороых следствие установит причину и характер смерти Павлова, добавил он. В свою очередь заместитель начальника полиции Днепропетровской области Олег Слипчук не исключил, что мэра Кривого Рога могли довести до самоубийства. «Да, не исключается и такая версия», – сказал он на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, Павлов был найден мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Тело главы города обнаружили на веранде дома, рядом с ним лежало огнестрельное оружие.