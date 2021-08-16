Украинская полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова Фото: Facebook

Мэр Кривого Рога Константин Павлов мог быть убит, покончить с собой или погибнуть в результате неосторожного обращения с оружием, рассказал начальник департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

«Один из трех вариантов: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием», – сообщил представитель ведомства в эфире телеканала «Украина 24».

Сейчас проводится судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, по результатам котороых следствие установит причину и характер смерти Павлова, добавил он. В свою очередь заместитель начальника полиции Днепропетровской области Олег Слипчук не исключил, что мэра Кривого Рога могли довести до самоубийства. «Да, не исключается и такая версия», – сказал он на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, Павлов был найден мертвым в селе Вольное Днепропетровской области. Тело главы города обнаружили на веранде дома, рядом с ним лежало огнестрельное оружие.