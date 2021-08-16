Сенатор Цеков предрек экономические сложности Германии в случае отказа от «Северного потока – 2»

В СФ заявили о сложностях Германии в случае отказа от «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление немецкого политика о том, что новоизбранное правительство может отказаться от проекта «Северный поток – 2». Сенатор отметил, что в этой ситуации Германии грозят экономические сложности.

«Германия будет испытывать очень большие сложности в достижении успехов в зелёной энергетике, к которой они стремятся, если они откажутся от газа. Да и, в принципе, в любой ситуации Германия будет испытывать сложности с обеспечением энергоресурсов», — цитирует Цекова RT.

Сенатор добавил, что если Германия захочет закупать газ у других стран, то ей придется заплатить за топливо значительно больше.

«И, конечно же, однозначная выгода Германии в введении в эксплуатацию «Северного потока — 2». Они в этом заинтересованы непосредственно», — подчеркнул Цеков.

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен заявил, что если новоизбранное правительство Германии решит отказаться от проекта «Северный поток – 2», то это приведет к «гибели» экономики страны. Он отметил, что это решение станет концом для ФРГ как промышленной державы, передает телеканал «360».

Напомним, укладка первой нити газопровода «Северный поток – 2» была завершена еще 4 июня. В настоящее время идет работа на второй нитью. Предполагается, что мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год, передает Москва 24.