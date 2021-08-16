США ведут расследование о соответствии экономики России рыночному статусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты начали расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Вашингтон ведет его на основании анализа антидемпинговых пошлин на поставки нитрата аммония из России, сообщает Министерство торговли США.

Американские компании представили достаточные доказательства для рассмотрения вопроса о лишении России статуса рыночной экономики, отмечается в документе, опубликованном в официальном журнале Федерального правительства США.

Сообщается, что рыночные экономики должны соответствовать таким критериям, как степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, определение ставок зарплаты в ходе переговоров между работниками и менеджментом, разрешение деятельности совместных предприятий или инвестиций фирм зарубежных стран, степень государственной собственности или контроля над средствами производства.

Если в ходе расследования США решат лишить российскую экономику рыночного статуса, то при поставках продукции из России себестоимость ее выпуска будет рассчитываться из стоимости затрат на производство в третьих странах, где она может быть больше.

США признали российскую экономику рыночной в 2002 году. Этот статус позволяет российским компаниям не попасть под антидемпинговые пошлины.