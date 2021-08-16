Вирусолог прокомментировал создание убивающих вирус масок

Российский вирусолог и молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета Сергей Нетесов прокомментировал создание защитных масок из особого материала, убивающего коронавирус. Эксперт отметил, что относится к таким сообщения скептически, поскольку ни одна маска не прилегает к лицу достаточно плотно, а значит, вирус может попасть в дыхательные пути в обход материала.

«У всех масок есть параметр — плотность, с которой она перекрывает дыхательные пути. Когда вы надеваете обычную маску на лицо, остаются какие-то щели, поэтому стопроцентной эффективности ни у какой маски не будет», - цитирует Нетасова «Ридус».

Также вирусолог добавил, что не все удачные разработки, оперативно поступают в продажу. Так, за полтора года пандемии никаких новационных масок на российских прилавках не появилось, хотя разработки были хорошие.

«За полтора года мы так и не видели каких-то новых масок в производстве, хотя с апреля прошлого года были уже проекты материалов на основе серебра, на основе еще чего-то», - добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые изобрели новый материал-антисептик. Изготовленные из него маски убивают любые вирусы и бактерии всего через несколько секунд после их попадания на поверхность материала, передает телеканал «360».