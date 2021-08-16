Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Модернизация первичного звена здравоохранения поможет сделать доступнее медицинскую помощь»

Четыре новых маммографических установки получили поликлиники и больницы Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область продолжает оснащать больницы и поликлиники высокотехнологичным оборудованием. Четыре новые маммографические установки получили поликлиники в Благовещенске и в Свободном, Ивановская и Магдагачинская больницы. Стоимость каждого аппарата составляет 14 миллионов 450 тысяч рублей. Современные цифровые установки были закуплены в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которую реализует правительство Амурской области.

Все аппараты уже поступили в медицинские учреждения и запущены в работу. По словам и.о. главного врача ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» Людмилы Харичко, за одну смену установка позволяет провести 20-25 исследований, помогая выявлять онкологию у пациенток на самых ранних стадиях.

- Рак молочной железы - это самая частая онкологическая патология у женщин, поэтому тема оснащения нашей поликлиники маммографом очень актуальна, - рассказала Людмила Харичко. - Монтаж оборудования был завершен в срок, и сейчас пациентки уже проходят обследование. Маммографический аппарат обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики.

Медики подчеркивают: чтобы не пропустить рак молочной железы, женщинам после 40 лет необходимо раз в два года обязательно проходить маммографию и консультироваться у специалистов. Сделать маммографическое исследование амурские пациентки могут в рамках диспансеризации, по направлению врачей-специалистов. Этот вид диагностики выявляет как доброкачественные, так и злокачественные новообразования в груди. Маммография предоставляет наиболее точную информацию о состоянии молочных желез даже на самой ранней стадии развития болезни.

Всего с 2021-го по 2025 годы в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения Приамурья планируется закупить более тысячи единиц современного медицинского оборудования. В этом списке - 79 единиц «тяжелого» оборудования: 5 аппаратов для компьютерной томографии, 13 флюорографов, 9 маммографов, 52 аппарата УЗИ.

- На оснащение медицинских организаций оборудованием по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» на 2021-2025 годы предусмотрено около 2 миллиардов рублей (1,9 миллиона рублей), - отметил губернатор региона Василий Орлов. - Основная цель программы - обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах.