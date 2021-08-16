МИД РФ: Москва удовлетворена мирным переходом власти в Афганистане

В МИД РФ заявили, что Москва удовлетворена ненасильственным переходом власти в Афганистане Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов заявил, что российские власти удовлетворены ненасильственным переходом власти в Афгане.

- У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы* и новая власть ведет, скажем так, прилично, — сказал Кабулов в интервью телеканалу "Россия-24".

Москва удовлетворена тем, что переход власти в Афганистане прошел без насилия, добавил он.

Ранее Замир Кабулов заявил, что движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, не представляет прямой угрозы союзникам России в Центральной Азии. Он отметил, что сами талибы* неоднократно подтверждали отсутствие целей по подчинению территорий других стран. По словам Кабулова, "они выучили свои уроки в Афганистане 2000 года". Москва, отметил он, давно «подготовила почву» для разговора с новой властью Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация