Упавший в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит при попытке нарушить границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потерпевший крушение на территории Узбекистана самолет Военно-воздушных сил Афганистана был сбит узбекистанскими военными при попытке нарушить границу.

Инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Самолет был сбит силами противовоздушной обороны ВВС Узбекистана, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны страны.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана упал на территории Узбекистана. По меньшей мере один человек в результате крушения пострадал. Источник Gazeta.Uz сообщил, что двое афганских военнослужащих были переведены в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины.

Напомним, этим утром военнослужащие Соединенных Штатов открыли предупредительную стрельбу в аэропорту Кабула после того, как толпы пытающихся бежать из страны местных жителей вышла на взлетно-посадочную полосу. После этого в аэропорту началась сильная давка, в результате которой, погибли не менее пяти человек.

Позже несколько человек выпало из самолета, пытаясь улететь из Кабула.