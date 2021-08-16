Главный механик ответит за смерть рабочих в Оренбургской области

Фото: 56orb.ru

Закончилось расследование ЧП с двумя рабочими в Новотроицке. Следователи представили выводы, которые они сделали, разбирая ситуацию. Напомним, что здесь погибли два человека на предприятии, занимающемся дорожным строительством. Это произошло по вине главного механика ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» Василия Кузнецова, сообщает 56orb.ru.

- При нем в течение полутора лет эксплуатировалась лет автовышка в неисправном состоянии и с отсутствующей системой безопасности. Однажды ее конструкции разрушились во время работ на высоте при строительстве ТЭЦ, в феврале 2019 года, - рассказали журналистам издания версию следствия в местном СУ СК РФ.

Во время обрушения вышки внутри нее находились два мужчины, рабочие. Они умерли от полученных травм на месте, им даже не успели оказать медицинскую помощь. В ЧП сразу обвинили главного механика, по чьей вине вышка была в небезопасном виде, а работники каждый день рисковали жизнью и здоровьем. Сейчас собрана достаточно база доказательств и уголовное дело уже направили в прокуратуру. После того, как будет утверждено обвинительное заключение, бумаги уйдут в суд. И уже там будет вынесено решение по существу вопроса.