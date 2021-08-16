В «Единой России» предложили отменить транспортный налог для граждан, помогающих перевозить инвалидов

Председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Фото: Екатерина ХРАМОВА.

Глава Всероссийского общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой обнулить транспортный налог для людей, помогающих перевозить маломобильных пациентов. По ее мнению налог необходимо отменить для всех граждан, использующих личные автомобили с мощностью двигателя до 250 литров для перевозки инвалидов I и II групп. Это предложение Татьяна Буцкая, баллотирующаяся от «Единой России» на выборах в Госдуму, высказала в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки партии.

- Наше предложение о том, что для тех людей, которые помогают перевозить инвалидов I и II групп на своей собственной машине, обнулить налог на транспортное средство, - отметила Буцкая.

Председатель «Совета матерей» напомнила, что сейчас закон предусматривает отмену транспортного налога для граждан, перевозящих инвалидов на личных автомобилях с мощностью двигателя до 70 литров. Однако это слишком малогобаритные машины, отмечает Буцкая.

- Это очень маленькие автомобили, современные инвалидные кресла в них просто не помещаются, - убеждена общественница. - Установить порог необходимо сразу до 250 литров.

На выборы в Государственную думу Татьяна Буцкая идет по Перовскому одномандатному округу в Москве. Напомним, выборы в Госдуму состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. У избирателей будет возможность проголосовать в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования состоятся выборы глав девяти регионов России. Руководителей еще трех субъектов РФ будут выбирать депутаты местных Законодательных собраний. Кроме того, жители 39 регионов проголосуют за депутатов региональных парламентов.