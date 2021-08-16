Путин присвоил главнокомандующему ВКС Сергею Суровикину звание генерала армии

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами генерал-полковнику Сергею Суровикину.

«Присвоить воинское звание «генерал армии» Суровикину Сергею Владимировичу», – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В июне 2021 Путин присвоил воинское звание «адмирал» командующему Черноморским флотом Игорю Осипову.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе глава государства подписал указ о награждении орденами мужества посмертно российских военных, которые погибли при крушении самолета-амфибии Бе-200 во время тушения пожаров в Турции. Ордена посмертно получили подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, подполковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.