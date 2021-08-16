Титов предложил допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Российские власти должны разрешить импорт вакцин от коронавируса, сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«У людей должен быть выбор. Они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин», – заявил он в разговоре с журналистами.

Титов отметил, что ВОЗ является организацией, которой все верят, поэтому следует допустить в Россию сертифицированные вакцины, несмотря на то, что российский препарат «Спутник V» пока не одобрен.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 Шереметьевский союз летного состава (ШСЛС) обратился к председателю правительства России Михаила Мишустина с призывом разрешить использование в стране иностранных вакцин от коронавируса. Поскольку российские препараты от COVID-19 пока не одобрены ВОЗ, при международных перелетах пилоты вынуждены постоянно сдавать ПЦР-тесты, пояснили в профсоюзе.