Молдавия ужесточила коронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости

Власти Молдавии ужесточили коронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости Фото: REUTERS

Власти Молдавии объявили об ужесточении карантинных мер с 16 августа из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Вновь введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее одного метра, — говорится в соответствующем решении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Также введена обязательная социальная дистанция не менее одного метра. Кроме того, в общепите, театрах, музеях, кинотеатрах и прочих заведениях введена заполняемость в 50% от общей вместимости.

В 2020 году от коронавируса скончалась бывший депутат молдавского парламента от Партии социалистов Елена Хренова. Ей было семьдесят лет. До последнего времени она была муниципальным советником Кишинева. У Елены Хреновой ковид наложился на хроническое заболевание - диабет. Ее пришлось подключить к ИВЛ, она умерла, не приходя в сознание.