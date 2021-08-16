Американские военные застрелили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула

Военные США убили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула Фото: REUTERS

Военные Соединенных Штатов Америки убили двух вооруженных мужчин в международном аэропорту в Кабуле. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в американской администрации.

Инцидент произошел после того, как вооруженные люди подошли к американских военным, которые обеспечивают безопасность эвакуируемых из Афганистана граждан.

Позже телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что в том же аэропорту американский военный получил огнестрельное ранение. Подробности инцидента не приводятся.

Напомним, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация.