Ольга Васильева освобождена от должности главы попечительского совета Академии образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин освободил Ольгу Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — гласит текст документа.

Ольга Васильева занимала эту должность с марта 2020 года. Она занимала пост министра образования и науки с 2016 года по 2018 год.

В мае 2021 года Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он занимал эту должность с февраля 2017 года.