Победителям конкурсов "России - страны возможностей" будет проще получить гражданство РФ

В РФ упростили процедуру получения гражданства победителям конкурсов "России - страны возможностей" Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для победителей конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Документ о победе в соответствующих конкурсах будет учитываться при подаче заявки о выдаче гражданства для людей, имеющих высокие достижения в науке, технике, культуре и прочих сферах, представляющих интерес для России.

Также прием в гражданство может осуществляться на основании обращения к президенту от "России - страны возможностей" наравне с обращениями от федеральных органов власти и руководителей регионов.

Напомним, в прошлом году в России упростили процедуру получения гражданства для иностранцев с детьми-россиянами. Новый закон устанавливает возможность получения гражданства России по упрощенной схеме без соблюдения условия о сроке проживания на территории страны для иностранных граждан, которые проживают в России и имеют дееспособных детей-россиян, достигших возраста 18 лет. Ранее в законе был предусмотрен такой упрощенный порядок, однако лишь для иностранцев с нетрудоспособными детьми.