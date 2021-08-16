В ООН заявили, что талибы* начали расправу над жителями Кабула

В ООН заявили, что боевики движения "Талибан"* начали расправу над жителями Кабула Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан"* уже начали разыскивать жителей Кабула по домам, чтобы расправиться с ними. Об этом сообщил постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай.

- Мы вновь стали свидетелями того, как "Талибан"* нарушил свои обещания и обязательства. Мы видели ужасающие картины массовых казней талибами военных и целенаправленных убийств гражданских лиц в Кандагаре и других больших городах, — сообщил он на заседании СБ ООН.

По словам Исакзая, жители Кабула рассказали, что талибы* прочесывают районы города, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Афганцы живут в страхе и прячутся по домам, добавил он.

Напомним, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация