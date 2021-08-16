Политолог назвал последних четырех президентов США виновными в происходящем в Афганистане Фото: REUTERS

Стоило американским властям заявить о выводе войск из Афганистана, как власть в стране за несколько дней захватили представители запрещенной в России террористической группировки Талибан*.

Сейчас страну пытаются покинуть как представители зарубежных дипломатических миссий, так и местные жители. Талибы контролируют все переходы через границу. Только аэропорт Кабула остается под контролем войск НАТО.

Политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов уверен, что ответственность за «афганскую трагедию» стоит возложить на последних четырех президентов США.

- Трамп инициировал выход американских военных из Афганистана. Он подписал мирное соглашение с талибами в феврале прошлого года, - говорит политолог 5-tv.ru.

А первоначально переговоры с талибами начал Барак Обама. Он собирался выйти из страны после ликвидации Усамы бен Ладена. При Джордже Буше-младшем войска были введены в страну.

- Байден, который взял и вышел, таким образом подвергнув жизни миллионов афганцев и иностранных граждан опасности, дестабилизировал регион в целом, — считает аналитик.

Он уверен, что если во ближайшие дни в Афганистане погибнет хотя бы один гражданин США, это будет конец политической карьеры действующего президента США.

Политолог Юрий Светов согласен, что не стоит вешать всю вину за происходящее на одного Байдена.

- Байдену пришлось это сделать. Пусть он допускает ошибки, но нашел в себе мужество принять решение. Если он найдет в себе мужество решиться а вывод в Ираке, то останется в памяти людей президентом, которых хоть что-то сделал, - заключил Светов.

Председатель правления афганской диаспоры Санкт-Петербурга Бахтияр Голь Мохаммад Наби отметил, что народ Афганистана не хочет войны. Ситуация в стране усложнилась, а боевики "Талибана" не понимают, как "руководить государством и строить".

- Афганцы боятся, что будут жесткие шариатские законы, хотя ислам — мирная религия, - отметил Бахтияр Голь Мохаммад Наби в беседе с Life.ru.

* Запрещенная в РФ террористическая группировка.