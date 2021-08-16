Число жертв наводнения в Турции достигло 72 человек

Число погибших при наводнениях в Турции достигло 72 человек Фото: REUTERS

Число погибших при наводнениях у Турции достигло 72 человек. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики

- В результате наводнения погибли 72 наших гражданина (60 человек в Кастамону, 11 человек в Синопе и один человек в Бартыне), — гласит сообщение ведомства.

Уточняется также, что восемь человек остаются в больницах.

Ранее Управление сообщило о 64 жертвах. Как писал сайт kp.ru, наводнения были вызваны сильными и продолжительными ливнями в ряде северных провинций страны – Бартыне, Синопе, Кастамону. Стихия нанесла серьезный ущерб зданиям, машинам и инфраструктуре городов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 4,6 тысячи человек и более тысячи единиц специальной техники.