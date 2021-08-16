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В мире16 августа 2021 19:15

Талибы* гарантировали амнистию афганским силовикам

Боевики также пообещали, что "ни один волос" не упадет с головы российских дипломатов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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"Талибан"* гарантировал амнистию силовикам Афганистана

"Талибан"* гарантировал амнистию силовикам Афганистана

Фото: REUTERS

Движение "Талибан"* гарантировало амнистию силовикам Афганистана и пообещали, что никаких чисток не будет. Об этом сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

- Они сразу гарантировали амнистию всем силовикам, всем военнослужащим, никакой охоты на ведьм, никаких чисток, — рассказал дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Боевики гарантировали, что "ни один волос" не упадет с головы российских дипломатов, добавил Жирнов.

Ранее постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай заявил, что боевики движения "Талибан"* уже начали разыскивать жителей Кабула по домам, чтобы расправиться с ними. По словам Исакзая, жители Кабула рассказали, что талибы* прочесывают районы города, записывая имена и разыскивая людей из своего списка. Афганцы живут в страхе и прячутся по домам, добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация