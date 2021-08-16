Афганский самолет столкнулся с истребителем ВВС Узбекистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афганский самолет Embraer и узбекский МиГ-29 столкнулись в воскресенье, 15 августа, в небе над Узбекистаном. При этом пилоты выжили, они катапультировались.

- 15 августа три военных самолета EMBRAIR-314 Исламской Республики Афганистан, подавшие заявки на посадку в аэропорту Ханабад в Карши, получили предупреждение о приземлении в аэропорту Термеза. Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МИГ-29 столкнулись и потерпели крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, — говорится в сообщении генеральной прокуратуры Узбекистана.

Пилоты выжили, они катапультировались и успешно приземлились на парашютах.

Напомним, 15 августа самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана упал на территории Узбекистана. По меньшей мере один человек в результате крушения самолета пострадал. Пресс-служба министерства обороны Узбекистана в настоящее время изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой области. Двое афганских военнослужащих были переведены в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины. По неподтвержденной информации, находившиеся на борту рухнувшего военного самолета люди смогли вовремя спрыгнуть с парашютом.