Жители Кабула рассказали об обстановке в городе: «Паники на городских улицах пока нет» Фото: REUTERS

Жители Кабула рассказали об обстановке в городе. Власть в Афганистане стремительно захватили представители движения "Талибан"*. Мнению людей разделились: одни с ужасом отмечают, что они оказались в ловушке. А другие надеются, что теперь появился шанс на порядок в стране.

- Пока в городе спокойно, что будет дальше - неизвестно. Никто из моих близких не пострадал, - рассказал мужчина по имени Фазаль-Хак.

Это сейчас, когда с момента смены власти прошло больше суток. Когда перемены только-только произошли, городские улицы накрыла волна мародерства. Но талибы быстро пресекли преступность и взяли под охрану магазины, торговые центры и другие здания.

Но при этом жители многих районов подтверждают, что слышали стрельбу.

- Я в ловушке здесь, моя жена и мой друг в Белоруссии. Нам всем нужна помощь, это настоящая трагедия мирового масштаба. Всем все равно, - говорит мужчина по имени Халил.

Еще один собеседник Life.ru Вахит уверен, что ситуацию усугубили новости о том, что страну покинул экс-президент Ашраф Гани. Узнав об этом многие политики последовали его примеру.

После и простые люди поддались панике и бросились штурмовать аэропорт.

- С утра, конечно, была паника и опасность, потому что понятие, которое было раньше о "Талибане". А они в этот раз дали понять, что никого не трогали... Даже про хиджабы особо не говорили, что должны его надеть женщины... Они даже возле ТЦ стоят и говорят: "Вы можете не беспокоиться, мы будем охранять ваши жизни, - отметил Вахит .

По его словам, сейчас паники на городских улицах нет. Некоторые даже вышли на работу. Талибы обещают не трогать местных жителей, но люди все равно боятся.

15 августа боевики радикального движения захватили власть в Афганистане. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Одним из первых страну покинул действующий президент.

Директор Центра геополитических экспертиз, постоянный член Изборского клуба Валерий Коровин уверен, что его примеру последовало много чиновников, которые руководили страной по указанию США. Но в Штатах им вряд ли предоставят убежище, уверен собеседник ФАН.

* Запрещенная в РФ террористическая группировка.