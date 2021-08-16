Джо Байден выступит с заявлением по Афганистану Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане 16 августа 2021 года. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Выступление американского лидера запланировано на 15:30 (22:30 по московскому времени). Уточняется, что это будет первое публичное высказывание Байдена по ситуации в Афганистане.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что действия нынешнего лидера государства Джозефа Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений США. Слова республиканца процитировала его представитель Лиз Харрингтон на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером.Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация