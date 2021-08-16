Владимир Путин поручил в первую очередь газифицировать города проекта "Чистый воздух" Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поручил Минэнерго и "Газпрому" в первую очередь газифицировать города-участники проекта "Чистый воздух". Документ опубликован на сайте Кремля.

- Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах — участниках федерального проекта "Чистый воздух", — гласит текст документа.

Ранее Владимир Путин назвал 12 городов, жителей которых первыми подключат к газу. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По плану, к 2024 году количество вредных выбросов в этих поселениях должно будет сократиться на 20%, отметил российский лидер.