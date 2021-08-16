Ангела Меркель назвала горьким и драматичным развитие ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с журналистами заявила, что развитие ситуации в Афганистане горькое и драматичное.

- С момента вывода иностранных войск из Афганистана мы наблюдаем, как "Талибан"* с невообразимой скоростью занимают провинцию за провинцией, город за городом и берут вновь под контроль всю страну. Это крайне горькое развитие. Горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане, — сказала она.

Политик добавила, что развитие ситуации является горьким для всех стран, которые боролись против терроризма после событий 11 сентября 2001 года.

Напомним, талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле вчера вечером. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация