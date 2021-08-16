Экономист объяснил, почему на долгий срок лучше инвестировать в золото Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко объяснил, почему золото является самым подходящим активом для инвестирования на длительный срок. Если речь идет о сбережения в течении десятилетий, то ничего стабильнее, по мнению эксперта, не найти.

Даже несмотря на то, что цены на драгметалл снизились 16 августа, он все равно считается самым надежным активом для инвестирования.

Сегодняшнее падение стоит расценивать как коррекцию на фоне роста американской валюты. Но в долгосрочной перспективе стоимость этого драгоценного металла будет расти.

- Динамика золота на исторических данных вполне допускает его ход плюс-минус 500 долларов в год, — отметил экономист в беседе с газетой «Известия».

Он полагает, что на долгосрочном горизонте цены на драгметалл снова пойдут вверх.

Не стоит инвестировать в золото при одном условии – если срок сбережений исчисляется парой лет. Тогда больше подойдем американский доллар.

В своб очередь экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода соглашается, что делать долгосрочные ставки на доллар в корне неправильно. Эта валюта постепенно слабеет и все больше государств пытается минимизировать в ней расчеты.

В 16 августа необеспеченная эмиссия доллара достигла 28,5 трлн. Но бояться, что в завтра доллар обесценится - не стоит. По оценкам экономиста, эта валюта будет ключевой на рынке еще как минимум десятилетие, сообщает ФАН.