Владимир Путин поручил подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Центробанку до ноября 2021 года подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, российскому правительству было поручено до 15 октября подготовить предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.

К 2023 году должен быть предусмотрен запрет на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.

Ранее Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на с 2021 до 2024 года. Российским ведомствам было поручено реализовать предусмотренные планом мероприятия и внести изменения в свои планы противодействия коррупции.