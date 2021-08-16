Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 августа 2021 22:11

МИД РФ: Россия контактирует со всеми силами в Афганистане

Это в том числе в связи с тем, что есть соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН прошлого 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со всеми сторонами, сообщила Мария Захарова
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мария Захарова заявила, что Россия контактирует со всеми силами в Афганистане

Мария Захарова заявила, что Россия контактирует со всеми силами в Афганистане

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия взаимодействует со всеми силами в Афганистане.

- Россия поддерживает контакты со всеми силами в Афганистане. Делаем это в том числе в связи с тем, что есть соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН прошлого 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со всеми сторонами, — рассказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Мария Захарова заявила, что в Афганистане наблюдается борьба двух сил, которое стало результатом мыслительного процесса Вашингтона. Она отметила, что сегодня международному сообществу приходится с ужасом наблюдать за очередным экспериментом США.

Напомним, "Талибан"* объявил о полном контроле над Афганистаном. Афганский лидер Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация