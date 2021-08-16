МИД РФ: Россия контактирует со всеми силами в Афганистане

Мария Захарова заявила, что Россия контактирует со всеми силами в Афганистане Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия взаимодействует со всеми силами в Афганистане.

- Россия поддерживает контакты со всеми силами в Афганистане. Делаем это в том числе в связи с тем, что есть соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН прошлого 2020 года, которая предписывала странам поддерживать контакты со всеми сторонами, — рассказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Мария Захарова заявила, что в Афганистане наблюдается борьба двух сил, которое стало результатом мыслительного процесса Вашингтона. Она отметила, что сегодня международному сообществу приходится с ужасом наблюдать за очередным экспериментом США.

Напомним, "Талибан"* объявил о полном контроле над Афганистаном. Афганский лидер Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация