Мария Захарова раскритиковала главу Пентагона за слова о выпавших из самолетов афганцах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Пентагона о том, что Вашингтон не может подтвердить информацию о выпадавших из самолетов афганцев во время эвакуации из Кабула.

- У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях все про неких русских хакеров, про какие-то "Новички", а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут? — заявила она в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты. Соответствующее видео опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter. Сообщается, что тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. В сети опубликовали видео и фотографии с места трагедии.