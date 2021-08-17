Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 1419

Землетрясение на Гаити произошло в субботу, 14 августа Фото: REUTERS

Гаитянские спасатели и их добровольные помощники из числа местных жителей продолжают разбор завалов после разрушительного землетрясения. К вечеру понедельника, 16 августа, число жертв возросло до 1419 человек, травмы различной степени тяжести получили почти семь около семи тысяч жителей страны. Об этом сообщило Управление гражданской защиты Гаити. Ранее сообщалось о 1297 погибших и по меньшей мере 5,7 тысячи пострадавших.

«На настоящий момент управление гражданской защиты зарегистрировало 1 419 погибших: 1133 в департаменте Юг, 162 в департаменте Гранд-Анс, 122 – в департаменте Нипп и двое в департаменте Северо-запад. Кроме того, мы располагаем информацией о более чем 6,9 тысячи травмированных», - уточнил представитель ведомства в эфире государственного телевидения.

В пострадавшем от землетрясения регионе полностью разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий, в том числе жилых домов. Спасатели продолжают искать людей под завалами, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 произошло в минувшую субботу, 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине десяти километров. Правительство страны на месяц ввело режим чрезвычайного положения.