Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом с 23 августа 2021

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 16 августа, власти Чехии пересмотрели свой список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом и решили, что через неделю из него можно будет исключить Россию. Об этом сообщил журналистам глава чешского Минздрава Адам Войтех.

«Со следующего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства», - объявил министр здравоохранения Чехии.

Адам Войтех добавил, что вместо «выбывших» из этого перечня стран «в него вносятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания», передает ТАСС.

Поездки в страны, указанные в списке государств с экстремальным риском заражения COVID-19, гражданам Чехии разрешены только в неотложных случаях, и исключение из него России упрощает для россиян поездки в эту республику.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 24 июля наша страна возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Чехией и Францией.