Число жертв наводнения в Турции возросло до 77

Последствия наводнения на севере Турции Фото: REUTERS

К вечеру понедельника, 16 августа, стало известно еще о пяти погибших в результате наводнений на севере Турции. Ранее сообщалось, что погибли 72 человека. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия возросло до 77.

«В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне)», - говорится в сообщении правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Управление также уточнило, что семеро пострадавших остаются в больницах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сильные затяжные ливни привели к наводнениям и селям в нескольких северных турецких провинциях, в некоторых районах были зафиксированы рекордные за все время наблюдений дожди. В Минсельхозе Турции заявили, что это катастрофа, какой страна не видела как минимум последние 50 лет.